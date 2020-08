Conte: “Ho sposato un progetto triennale con l’Inter e sono qui per vincere. Contatti con la Juve? Querela per chi lo ha scritto”

Antonio Conte rompe il silenzio e lo fa in maniera netta e decisa. In merito alle voci delle ultime ore che lo vedrebbero lontano dalla panchina dell’Inter e in particolare ad un articolo pubblicato su Repubblica (su presunti contatti con la Juventus) il tecnico salentino attacca con durezza ai microfoni dell’Ansa.

Ecco le sue parole: “In merito all’articolo uscito oggi su Repubblica.it smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo “ma Sarri lo cacciano?”. Anzi, querelerò chi ha scritto quest’articolo e il direttore responsabile della testata. Ho sposato un progetto triennale con l’Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che è nelle mie possibilità affinché sia un progetto vincente”.

