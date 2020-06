Conte esulta: “Tutti a disposizione, anche Sanchez sta bene. Eriksen ora è al pari con gli altri”

Durante la stagione, Antonio Conte ha avuto a che fare con diversi infortuni che hanno segnato inevitabilmente il cammino nerazzurro in Italia e In Europa. Nell’intervista rilasciata a PP Sports, il tecnico nerazzurro ha fatto il punto sugli infortunati e sullo stato di forma della squadra nerazzurra, soffermandosi in particolar modo su Eriksen.

Ecco le sue parole: “In questi mesi non siamo stati fortunati, infatti abbiamo perso giocatori che stavano facendo bene per tantissimi mesi. Adesso abbiamo tutta la rosa a disposizione, ora anche Alexis Sanchez adesso è in buona condizione. E ho potuto lavorare con Eriksen e sono riuscito a inserirlo nella giusta maniera e metterlo al pari con gli altri”.

