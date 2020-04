Conte potenzia l’Inter e il valore dei calciatori schizza in alto. L’impatto del virus sul bilancio…

Non si poteva proprio prevedere una situazione del genere ad inizio stagione, con il campionato costretto a fermarsi a tempo indeterminato causa coronavirus. Eppure, l’Inter, un antidoto qualora la crisi economica dei prossimi mesi dovesse attaccare il proprio bilancio se l’era già fatto in casa. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, vi sono quattro calciatori in particolare che sotto la guida di Antonio Conte hanno visto il proprio valore schizzare positivamente in alto.

Stiamo parlando di Lautaro Martinez, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Sebastiano Esposito. Loro quattro hanno infatti superato la soglia dei 200 milioni di euro, tutte possibili plusvalenze in caso di cessione. Chiaramente, come ribadisce la rosea, qualora ve ne fosse bisogno la dirigenza dell’Inter preferirebbe aggiustare i conti senza dover sacrificare uno dei suoi big e il taglio dell’ingaggio in questo senso garantirebbe un positivo di circa 40 milioni di euro sul bilancio nerazzurro.

