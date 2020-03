Conte-Marotta, dalla Juventus all’Inter: gli ex cercano lo sgambetto allo Stadium

Arrivò alla Juventus nel 1991, dal Lecce, la squadra della sua città, quella che lo ha cresciuto calcisticamente. A 22 anni, Antonio Conte restò in bianconero per ben 13 anni diventandone poi il capitano, vincendo anche quella che ancora oggi resta l’ultima Champions League vinta dalla squadra di Agnelli. Poi arrivò il colpo a effetto: nel 2010 entrò a far parte della famiglia juventina anche Beppe Marotta, l’uomo della svolta come dicono a Torino.

Nel 2012, con l’arrivo di Conte da allenatore, la Juventus iniziò il suo rullo di marcia vincendo il primo scudetto degli ultimi otto. Ciclo su cui oggi, sia l’AD Marotta che il mister leccese, vorrebbero scrivere la parola fine con inchiostro indelebile a tinte nerazzurre. La loro colpa, più che l’addio alla Juventus, è aver scelto proprio l’Inter per cercare di spodestare la Signora dal suo trono dopo quasi un decennio.

Ebbene si, oggi entrambi fanno parte della famiglia interista, un “tradimento” a tutti gli effetti per i tifosi bianconeri. Quest’ultimi, domenica sera non potranno riservare ai loro ex l’accoglienza preparata da mesi causa porte chiuse per emergenza Coronavirus. Due ex che faranno ritorno allo Stadium, in una partita che vale moltissimo, a cui però bisognerà rinunciare al clima rovente, allo spettacolo sugli spalti e fuori. Distrazioni? Assolutamente no, come riporta Calciomercato.com, Conte vuole fare lo sgambetto che attende dal lontano 2014, Marotta invece, vuole regolare i conti.

