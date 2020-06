Conte, che numeri la sua Inter! Più punti di Mourinho nell’anno del Triplete

Sono piovute fin troppe critiche negli ultimi mesi nei confronti dell’Inter di Antonio Conte per via del passo indietro commesso a partire dal girone di ritorno. Effettivamente qualche punto di troppo la formazione nerazzurra sembra averlo sprecato, ma guardano i numeri delle ultime stagioni a partire dall’anno del Triplete ecco che questa squadra rispetta a quella allenata dallo Special One alla 28esima giornata ha totalizzato un numero più alto di punti.

Meglio dell’Inter di Mourinho che nella stagione 2009/10 alla 28esima aveva raggiunto 59 punti contro i 61 attuali. Chiaramente stiamo parlando di epoche e campionati diversi. Quella formazione, ad esempio, era ancora in gioco in tutte e tre le competizioni che avrebbe vinto a fine anno. A questo punto del campionato arrivava nel 2010 forse la svolta cruciale per gli uomini di Mourinho, con la rovinosa sconfitta di Catania per 3-1. E delle ultime undici stagioni considerate a partire dal Triplete, tra l’altro, il numero di punti raggiunto quest’anno da Conte è il più alto in assoluto.

