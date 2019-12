Conte rivela su Sanchez: “Freme dalla voglia di tornare, deve avere pazienza. Il suo infortunio una brutta tegola”

Intervenuto presso il centro sportivo Suning di Appiano Gentile, nella consueta conferenza stampa della vigilia, Antonio Conte ha trattato diversi temi in vista della partita di domani contro il Genoa. Nel match in cui San Siro riabbraccerà da avversario l’ex Thiago Motta, la formazione nerazzurra si presenta davanti al suo pubblico con diverse defezioni tra infortuni e squalifiche pesanti. Uno di questi, Alexis Sanchez, è alle prese con il recupero dal duro infortunio alla caviglia che aveva rimediato circa due mesi fa in nazionale.

Proprio sulle condizioni psico-fisiche del cileno, ecco il punto dell’allenatore: “Come sta Sanchez? Il suo infortunio è stato una brutta tegola per noi. In tutto questo tempo aver avuto Romelu e Lautaro, per fortuna sempre disponibili, ha ovviato a questo problema. Però è cresciuto Esposito. Lui freme dalla voglia di tornare, è un giocatore che ama la competizione, sta mordendo il freno. Bisogna rispettare il periodo di riabilitazione, è un ragazzo che ha voglia. Mi auguro che questa voglia ci possa dare qualcosa in più”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!