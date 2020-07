Conte sorride, Moses ha recuperato: la scelta per Inter-Torino

In casa Inter rimane il dubbio Lukaku in vista della sfida contro il Torino ma Conte può consolarsi in parte con il recupero di Victor Moses.

Come riportato da Tuttosport, l’esterno in prestito dal Chelsea dovrebbe essere pronto per il rientro in gruppo. Ieri Moses ha lavorato ad Appiano, oggi verranno valutate anche le sue condizioni ma tutto fa pensare alla convocazione in vista di lunedì.

