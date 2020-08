TS – Conte, nel post-partita un attacco che ricorda Spalletti: nel mirino Ausilio?

Nonostante la vittoria esterna contro una delle compagini più in forma del finale di campionato, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Antonio Conte ha rilasciato dichiarazioni forti nel post-partita. In particolare, come riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro ha richiamato un’intervista di Luciano Spalletti, nella quale veniva puntato il dito contro una fantomatica talpa all’interno dell’ambiente.

Conte, infatti, dice: “Notizie sui calciatori? L’altro giorno mi è stata mandata un’intervista di Spalletti nel febbraio del 2017 in cui denunciava cose gravissime, nel 2020 siamo ancora punto e a capo“. Nonostante il tecnico ex Roma non fosse ancora alla guida dell’Inter in quel periodo, il riferimento di Conte è più che chiaro: nel mirino, infatti, sembra esserci Piero Ausilio, presente anche nell’esperienza di Spalletti alla Pinetina.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<