Conte sulle voci di mercato: “Lautaro è concentrato sul campo, altre squadre più abbottonate”

Questa volta Antonio Conte non ci sta. Il tecnico dell’Inter vuole un gruppo unito, sano, ma soprattutto concentrato alla vigilia di una partita così importante come quella dell’Olimpico di Roma contro la Lazio. Di certo le voci di mercato che riguardano Lautaro Martinez non gli hanno fatto piacere.

Il Barcellona sembra stia insistendo per portare il Toro in Spagna in estate, ma Conte non ci sta ed in conferenza stampa alza la voce: “Lautaro è giovane, ha solo 22 anni ma ha la testa sulle spalle per capire che le voci di mercato contano pochissimo. Vedo che comunque spesso e volentieri il giorno dopo che era finito il mercato si parlava del mercato dell’Inter in ottica futura. L’Inter si presta molto a queste vicende di mercato, rispetto ad altre società più abbottonate e ci sono molte meno notizie. I giocatori rimangono concentrati sul campo, il chiacchiericcio conta zero”.



