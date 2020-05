GdS – Coppa Italia, Inter furibonda. E Marotta minaccia di schierare la Primavera contro il Napoli

Dopo l’annuncio della ripartenza ufficiale del campionato il 20 giugno, è stata immediatamente suggerita l’idea di concludere nelle settimana antecedente la Coppa Italia disputando il ritorno delle semifinali tra Napoli-Inter e Juventus-Milan fra il 13 e il 14 giugno, con la finale il 17. Una decisione che, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ha fatto infuriare non un solo club. Secondo la rosea, Inter, Juventus e Milan hanno già fatto sapere che si opporranno a questo tipo di soluzione.

Un fronte guidato dal club nerazzurro, che dei tre sembra essere quello più agguerrito ed allo stesso tempo penalizzato, visto che in campionato dovrà pure giocare una partita in più per via del recupero della 25esima giornata contro la Sampdoria. Addirittura, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta avrebbe già minacciato di far scendere in campo la Primavera nerazzurra qualora dovesse essere confermate le date del 13 e 14 giugno per le semifinali della Coppa Italia.

