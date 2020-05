Coppa Italia, anche il Milan non ci sta. Scaroni: “Discutibile ripartire così con due partite in tre giorni”

La possibilità di ripartire con le semifinali e la finale di Coppa Italia ha generato perplessità e malcontento non solo in casa Inter, anche Milan e Juventus sarebbero convinte che sarebbe più sensato iniziare con gare non così decisive, che mettono tra l’altro in palio il primo trofeo stagionale.

Il presidente del Milan Paolo Scaroni prende posizione ai microfoni del Corriere della Sera: “Comprendiamo il valore di poter offrire a tutti gli appassionati partite di qualità dopo mesi di lockdown, ma sotto il profilo sportivo troviamo discutibile assegnare un trofeo importante come la Coppa Italia con due partite in tre giorni e con le squadre in campo dopo oltre tre mesi di fermo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!