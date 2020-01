Coppa Italia, il Cagliari a San Siro contro l’Inter: ancora ai box Ragatzu, si rivede Cragno

Archiviato il match di campionato contro l’Atalanta, l’Inter di Antonio Conte tornerà in campo già martedì per la Coppa Italia. I nerazzurri affronteranno infatti il Cagliari a San Siro per gli ottavi di finale. Debutto nella competizione quest’anno per la Beneamata che riceveranno tra le mura amiche i rossoblù di Maran, reduci dal ko casalingo contro il Milan.

Come riportato dal Cagliari sul proprio sito ufficiale, il club sardo ha ricominciato quest’oggi ad allenarsi in vista dell’impegno infrasettimanale. Le buone notizie arrivano da Alessio Cragno, ancora in gruppo dopo l’infortunio che lo ha costretto ai box per diversi mesi. Allenamento personalizzato per Ceppitelli, Mattiello e Cacciatore, mentre ancora fermo ai box Ragatzu. I ragazzi di Maran si ritroveranno in allenamento nella mattinata di domani, in attesa di partire per Milano nel pomeriggio per il match di San Siro. Ricomincia anche la Coppa Italia per l’Inter: a San Siro martedì sera arriverà il Cagliari.

