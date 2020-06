Coppa Italia, l’Inter chiamata alla rimonta. Conte sulle orme di Leonardo a Mancini: il San Paolo porta fortuna

Il San Paolo porta fortuna all’Inter in Coppa Italia. La missione per Lukaku e compagni questa sera non sarà facile: i nerazzurri sono chiamati a rimontare lo 0-1 dell’andata, maturato a San Siro lo scorso 12 febbraio ma i precedenti sorridono alla squadra di Conte.

Nel 2011 l’Inter di Leonardo eliminò ai calci di rigore il Napoli di Mazzarri ai quarti di finale. Dopo una gara vibrante, alla lotteria dagli undici metri fu decisivo l’errore di Lavezzi e il quinto rigore messo a segno da Chivu. L’Inter poi proseguirà la propria corsa fino al trionfo in finale contro il Palermo, in quello che rimane l’ultimo trofeo alzato dai nerazzurri negli ultimi anni.

Nel gennaio del 2016 invece è Mancini a sbancare il San Paolo questa volta trionfando 0-2 nei 90′. Decisivi un eurogol di Jovetic da fuori area e la rete nel finale del montenegrino Ljajic. Una sfida passata alla storia anche per il battibecco tra Sarri e Mancini in campo e nel post partita. Il Napoli fu eliminato, l’Inter conquistò il pass per le semifinali contro la Juventus. Per poco non si sfiorò l’impresa, dopo lo 3-0 dell’andata allo Stadium, la squadra nerazzurra a San Siro si impone con lo stesso risultato. Fatali, anche in questo caso ma a parte invertite, i calci di rigore.

