Coppa Italia – Nona sfida tra Inter-Cagliari: c’è il ritorno di Nainggolan a San Siro

Questa sera a San Siro scenderanno in campo per gli ottavi di Coppa Italia alle 20:45 (diretta Rai 1) Inter e Cagliari. Tra nerazzurri e sardi sarà la nona sfida in questa competizione: 5 i successi interisti, 2 i pareggi e 1 sola sconfitta. Come riporta il sito ufficiale del club poi, sono ben 32 le reti segnate dall’Inter: una media di 4 a partita.

E sempre a proposito di reti, Lautaro Martinez ha segnato tre reti in altrettante gare contro il Cagliari. Ritorna invece per la prima volta a San Siro da ex nerazzurro Radja Nainggolan: il centrocampista belga ha collezionato 36 presenze con la maglia dell’Inter in una sola stagione, la scorsa. Antonio Conte ha affrontato otto volte il Cagliari da allenatore in Serie A, il bilancio recita cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, arrivata proprio nel primo incontro con i sardi.



