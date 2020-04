Coronavirus, Keita Baldé cuore d’oro: altra maxi donazione in favore del Senegal

Keita Baldé continua a far parlare di sé. Non per l’aspetto sportivo, bensì per aver abbracciato una nuova causa benefica. Dopo aver contribuito infatti con una donazione di 11 milioni di franchi – l’equivalente di circa 17 mila euro – in favore del Senegal nella lotta al Coronavirus, l’ex attaccante nerazzurro ha scelto di impegnarsi nuovamente per aiutare il suo Paese.

A riportarlo è il portale Taggat su Twitter che racconta di una nuova donazione da parte dell’ex Inter: altri 10 milioni di franchi per la regione di Kolda. 8 di questi andranno al dipartimento di Velingara e 2 invece per il dipartimento di Kolda, in un periodo molto difficile per il Senegal. Il Paese è costretto infatti a fare i conti con i numeri in crescendo relativi ai contagi del Coronavirus e, a questo proposito, proprio Keita Baldé ha scelto di aiutare il suo popolo, impegnandosi con diverse donazioni importanti in favore del Senegal.

