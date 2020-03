Coronavirus, la Spagna vieta i voli diretti per l’Italia: a rischio Inter-Getafe?

La questione Coronavirus continua a tenere banco e, con la paura che continua a crescere, anche gli altri governi europei, dopo l’Italia, stanno iniziando a prendere provvedimenti per arginare la minaccia di contagio. Com’era prevedibile visti i numeri in crescita, nonostante l’immobilità della Uefa anche le competizioni europee iniziano ad essere a forte rischio. Inter-Getafe e Siviglia-Roma infatti, rischiano di saltare per dei problemi logistici di natura non trascurabile. Il governo spagnolo infatti ha da poco deciso di sospendere tutti i voli diretti da e per l’Italia.

Un decreto senza deroghe che comprende anche le attività sportive e, di conseguenza anche le squadre in trasferta. Fino ad ulteriore decisione il veto durerà fino al 25 marzo, ma le partite in questione sono in programma per il 12 ed il 19 di marzo. I piani delle società potrebbero quindi essere totalmente scombinati, anche se al momento aspettano ancora una comunicazione ufficiale in merito per chiarire la questione. Tuttavia, per ora, il problema logistico persiste per tutte le formazioni coinvolte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!