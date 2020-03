Coronavirus, Moratti dona 1 milione di euro per aiutare la Lombardia

Un milione di euro a disposizione della Regione Lombardia per contrastare l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Questa la notizia rilanciata da L’Unione Sarda che coinvolge Saras ed il suo presidente, Massimo Moratti. L’ex patron nerazzurro ha scelto di aiutare in prima persona la Lombardia per provare ad annientare ed arrestare la diffusione del Covid-19 che sta attanagliando l’Italia intera e, in particolare, le regioni settentrionali.

“In questo momento di emergenza collettiva, gli ospedali sono le strutture a cui viene richiesto il massimo sforzo e il loro ruolo è fondamentale per combattere questo virus. Sentiamo il dovere di sostenere concretamente la Regione Lombardia, che è tra le aree più colpite e che, tra molte difficoltà, sta affrontando l’emergenza insieme alle strutture sanitarie del territorio, unite da uno spirito di responsabilità, coraggio e dedizione”. Queste le parole di Massimo Moratti, presidente di Saras ed ex patron nerazzurro. Un gesto importante che si unisce alle tante dimostrazioni di solidarietà vissute nei giorni scorsi in Italia.

