Coronavirus, Moses si allena a casa e incoraggia: “Rimanete al sicuro!”

Victor Moses non perde di vista l’obiettivo e, nonostante non ci siano date effettive in merito alla ripresa delle attività sportive, continua ad allenarsi duramente a casa per non perdere la fiducia guadagnata da parte di Antonio Conte. Anche perché una eventuale permanenza a Milano potrebbe passare proprio da qui: l’abnegazione, merce rara e tanto cara al mister nerazzurro.

Tramite il proprio account Instagram il calciatore, fotografato mentre è a casa, non perde però occasione per dare un consiglio ai tifosi in questo momento difficile e delicato: “Spero sia tutto ok in questi tempi difficili. Io intanto continuo ad allenarmi più duramente che posso. Rimanete a casa e rimanete al sicuro!”.