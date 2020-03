Coronavirus, palla alla UEFA: gli scenari per coppe europee ed Euro 2020

Il dibattito sulle ripercussioni calcistiche causate dal Coronavirus non si limita ai confini italiani: la UEFA, ovviamente, guarda con attenzione all’avvenire, che potrebbe essere compromesso dal caos legato ad eventuali contagi.

Nonostante si guardi con discreta diffidenza alle decisioni prese in Italia, gli organi decisionali del calcio europeo dovranno trovarsi di fronte ad alcune scelte, come riporta La Gazzetta dello Sport: in primis il regolare andamento di Champions League ed Europa League (dove sono impegnati i nerazzurri), sullo sfondo le prospettive per Euro 2020.

Champions League: preoccupazione francese?

Nei giorni scorsi, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron aveva parlato di “epidemia” per il Paese transalpino: insomma, non la più rassicurante delle dichiarazioni. Il panorama calcistico francese, dunque, dovrà far fronte a decisioni di massima importanza per evitare contagi e, conseguentemente, psicosi: per questo, il ritorno degli ottavi di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund, è a rischio.

Euro 2020: tre scenari sul banco

Per quanto riguarda i prossimi Europei, invece, le prospettive si fanno più complicate del previsto: se per ora la UEFA non prende in considerazione piani alternativi, con l’avvicinarsi del torneo si dovrà, in qualche modo, agire.

Se le cose non dovessero migliorare, le ipotesi sono tre:

Tutte le partite del torneo (che si svolgerà per la prima volta nella storia in 12 Paesi) a porte chiuse: diritti tv salvi, ma ripercussioni economiche in loco decisamente negative. Spostamento del torneo, ma non si conoscerebbero date disponibili: da scongiurare, inoltre, lo slittamento alla prossima stagione, poiché una concomitanza con Qatar 2022 è da escludere. Annullamento definitivo degli Europei. La risposta è semplice, e la gridano da ogni stadio d’Europa: no, grazie.

