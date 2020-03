Coronavirus, Sala: “Mi prendo le mie responsabilità. All’inizio la situazione non era chiara”

Ai microfoni di Sky Tg24, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato dell’emergenza Coronavirus che ha colpito il capoluogo milanese, analizzando nel dettaglio la gestione dei primi giorni relativi all’allarme. Inoltre, il primo cittadino rivolge anche un appello alla sua gente per provare ad iniettare una nuova dose di speranza.

CONFESSIONE – “Mi prendo le mie responsabilità e la mia risposta è una sola: continuare a lavorare e cercare di fare del mio meglio”.

EMERGENZA – “È qualcosa su cui anche la scienza non ha mai dato un conforto assoluto. Non voglio dirlo a titolo di scusante, ma certamente anche noi sindaci abbiamo a volte camminato un po’ sulle uova. Il mio giudizio è che è così anche per la cittadinanza. Poi a volte è facile criticare, a volte mi prendo anche tanti insulti, è nel mio ruolo e bisogna saperlo accettare, quello che faccio semmai è capire qual è l’umore della cittadinanza, e qui torno a questo percorso: c’è stata una fase in cui l’umore della cittadinanza, e secondo me sarebbe sbagliato negarlo, era di non comprensione della gravità della cosa, di tutti noi”.

APPELLO – “Ai miei cittadini chiedo di ragionare in maniera discontinua, di immaginare che questo periodo sarà tutto diverso e a loro prometto di essere qui tutti i giorni per cercare di far comunque funzionare la città e prometto un’altra cosa e cioè che stiamo lavorando per cercare di capire come si potrà riaprire. Al mio Paese , all’Italia, chiedo di affrontare questa crisi, è difficile dire come un’opportunità, a me non viene ancora, ma come l’occasione per cambiare pelle”.



