Coronavirus, Walter Zenga in quarantena: con lui anche Giulini e quattro dirigenti del Cagliari

Con un comunicato ufficiale, il Cagliari ha annunciato che il suo tecnico Walter Zenga, il presidente Giulini e quattro dirigenti sono in quarantena per il Coronavirus. “In ottemperanza alla decisione del presidente della Regione Solinas, il Cagliari ha appena messo in quarantena preventiva ad Asseminello le seguenti persone arrivate in Sardegna negli ultimi 14 giorni: Marcello Carli (ds), Walter Zenga, Max Canzi, Gianni Vio, Alessandro Agostini. In quarantena anche il presidente Tommaso Giulini, anche lui rientrato in Sardegna da Milano da meno di 14 giorni, ma a casa propria”.

Anche se solo per prevenzione, l’allenatore dei sardi è stato messo in quarantena in via precauzionale. Zenga dovrà rimanere in sede, alloggiando presso il centro sportivo. L’ex portiere dell’Inter non ha alcun sintomo, né risulta positivo e pochi giorni fa aveva lanciato un messaggio agli addetti ai lavori del club: “Tanti LAVORATORI devono continuare a portare il pane a casa e non possono scegliere di fermarsi. Per rispetto verso di loro e verso il nostro popolo, noi continuiamo ad allenarci in silenzio per preparare le prossime gare“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!