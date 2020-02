CorSera – Caos sui recuperi: Inter-Sampdoria senza una data certa

Un eventuale slittamento del campionato è stata scongiurato: la decisione di giocare a porte chiuse, infatti, non prevede rinvii e spostamenti delle gare di Serie A. Una soluzione, però, va trovata al recupero di Inter-Sampdoria, inizialmente in programma per domenica 23 febbraio alle 20:45.

Come riporta il Corriere della Sera, tutto dipenderà dai nerazzurri; in base al cammino della compagine meneghina in Coppa Italia ed Europa League, verrà trovata una data per la sfida ai blucerchiati. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, invece, non verrà rinviato: si giocherà giovedì 5 marzo, come da programma, al San Paolo.

Per quanto riguarda il rimborso dei biglietti, invece, i nerazzurri non lo prevedono nel proprio regolamento; eventuali provvedimenti a riguardo, però, saranno decisi nelle prossime ore.

