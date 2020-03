CorSera – Coppa Italia, final four da giocare in una città? Dipenderà da Inter e Juventus

Ci sono così tante variabili in questo momento, che fare anche solo delle previsioni su quello che sarà il destino della Coppa Italia risulta davvero complicato. Sembra parecchio gettonata, comunque, l’ipotesi di fare un torneo estivo a quattro squadre per decidere quella che poi sarà la vincitrice finale. Data e modalità di questa competizione, però, restano in questa fase un rebus, in attesa di capire come si svolgerà la stagione da qui in avanti.

Di sicuro, come confermato dal Corriere della Sera, verrà tenuto conto dei risultati maturati all’andata. L’idea di una final four a quattro da giocare in una città a fine stagione è solo il piano B da mettere in pratica se Juventus e Inter arriveranno in fondo alle rispettive coppe europee. Inizialmente, ricordiamo, si era pure parlato di posticipare il ritorno delle semifinali al posto della finale il 20 maggio, facendo slittare di conseguenza alla vigilia del prossimo campionato la finalissima, come si faceva un tempo per la Supercoppa.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!