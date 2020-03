CorSera – Rischio default per la Serie A, campionato verso la sospensione. La proposta di Gravina alla Uefa

Bisognerà attendere il consiglio di Lega straordinario che nel caos della giornata di ieri il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha convocato per domani. In molti stanno spingendo verso la sospensione del campionato almeno fino al 3 aprile, vale a dire la data di scadenza riportata dal nuovo decreto del governo. Il rischio più grande, dentro un calendario affogato già allo stremo, secondo il Corriere della Sera è quello di arrivare al default.

Proprio per questo motivo Gravina ha già avviato i primi contatti con la Uefa per capire se esiste il margine per poter prolungare la fine del campionato di 10 giorni, sacrificando comunque la Coppa Italia. Ovviamente, questo comporterebbe lo slittamento degli Europei. Ad ogni modo, sarà importante capire anche quella che sarà l’evoluzione del virus al 3 aprile: si naviga a vista, la situazione è complessa e ogni giorno peggiora. Dopo una giornata tesa come quella di ieri ed i continui scontri tra i presidenti di Serie A, mantenere la calma e adeguarsi alle indicazioni governative sarà fondamentale.

