CorSera – Incertezza sui prestiti a fine stagione: si discute per 6 nerazzurri

Il caso degli atleti in prestito tiene banco anche in casa Inter. Come analizzato sulle pagine del Corriere della Sera, sono diversi i giocatori di proprietà nerazzurra per cui potrebbe saltare il riscatto concordato con le società nelle quali militano attualmente.

Radja Nainggolan, ad esempio, potrebbe tornare alla base nerazzurra dopo una sola annata a Cagliari; all’estero, invece, Icardi e Perisic attendono le mosse di PSG e Bayern Monaco, visto il rapporto compromesso con la società nerazzurra. L’Inter, però, deve fare i conti anche con giocatori che sono attualmente in prestito alla compagine di Antonio Conte: si tratta di Sensi (dal Sassuolo), Biraghi (dalla Fiorentina) e Sanchez (dal Manchester United).

L’emergenza Coronavirus compromette anche i prestiti: chi tornerà e chi andrà via dall’Inter a fine stagione?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!