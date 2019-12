CorSera – Sconcerti: “L’Inter ha trovato la squadra ma le servono più scelte. Alcuni giocatori necessitano di alternative per poter rifiatare”

Nella rubrica “Consigli per gli acquisti” del Corriere della Sera, Mario Sconcerti non può evitare di fare le sue considerazioni anche sulla compagine nerazzurra di Milano. L’Inter infatti è una di quelle squadre da cui ci si aspettano i maggiori movimenti; è consapevole di poter arrivare a combattere per lo scudetto fino alla fine, ma lo è altrettanto del fatto che senza alternative valide in rosa non può permettersi di puntare ad obiettivi del genere.

Per questo Sconcerti, a proposito del mercato interista, si esprime così: “L’Inter ha trovato la squadra,ma le servono più scelte. Llorente è una buona imitazione di Lukaku, Sanchez può esserlo di Lautaro. Esposito ha dato molto con la sua sola presenza, sarebbe sbagliato chiedergli di più. Manca un regista che aiuti Brozovic a non avere l’obbligo di esserci tutti i minuti della stagione. Borja Valero non ha quel ruolo, l’unico tra i presenti che si avvicina è Sensi, indispensabile però più avanti. Serve anche un esterno di sinistra, Biraghi non è all’altezza. Ha un buon sinistro che si spegne troppe volte sull’avversario. Alonso, l’idea di oggi, è un ottimo mancino a cui manca sempre qualcosa. Ma ha certamente più livello e più forza di Biraghi e anche di Asamoah. Non sarei così rapido nel dar via Politano. Vincere un torneo di nove mesi significa salvaguardare i particolari. Il suo sinistro risolverebbe certamente due-tre partite da qui alla fine“.

