CorSera – Tocca ad Esposito ed Agoume: i due baby pronti a partire dal 1′ contro il Genoa

Antonio Conte dovrà affidarsi a loro per cercare di ottimizzare al massimo i risultati visti i tanti ko causa infortunio che la stagione sta regalando alla sua Inter. Sebastiano Esposito da una parte, Lucien Agoume dall’altra: trentaquattro anni in due – racconta il Corriere della Sera – e la necessità di farsi trovare pronti al grande appuntamento. Il tecnico nerazzurro li ha impiegati con il contagocce fin qui: quattro le presenze totali, nessuna da titolare, ed una mezz’ora di campo in Serie A. Qualche spazio in più per il baby attaccante in Champions League, dove ha brillato contro il Borussia Dortmund, ma ora la chance di partire dall’inizio sembra davvero tangibile.

Il tecnico interista si fida dei suoi due gioielli, nonostante la giovane età. Esposito da attaccante pronto al grande salto, Agoume centrocampista che attende l’ultimo step prima della definitiva maturità: i due diamanti dei nerazzurri potrebbero trovare spazio dall’inizio contro il Genoa, vista l’emergenza interista. In ballottaggio con Politano vista la squalifica di Lautaro il primo, titolare a centrocampo il secondo nel caso in cui Conte non volesse avanzare Skriniar dalla difesa: dalle suggestioni alle certezze, i due baby sono già pronti alla grande occasione.

