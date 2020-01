Cristiano Ronaldo: “Inter? La vedrò, speriamo perda stasera”

Dopo lo schiaffo ricevuto contro la Lazio nella sconfitta in Supercoppa nell’ultimo match del 2019, sembra essersi ripresa la Juventus di Maurizio Sarri che in casa contro il Cagliari ha espresso probabilmente il miglior calcio della stagione. Un chiaro segnale rivolto all’Inter, che questa sera avrà dunque l’obbligo di vincere nella dura trasferta di Napoli contro una squadra in netta ripresa dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso.

C’è quindi tanta attesa per assistere alla sfida del San Paolo, specialmente per quanto riguarda Juventus e Lazio che si ritrovano in lotta per il vertice proprio con i nerazzurri. Sicuramente, dopo la tripletta siglata, Cristiano Ronaldo sarà davanti alla tv a guardare la partita e sperare nella sconfitta dell’Inter, come ammesso dallo stesso calciatore ai microfoni di Sky Sport nel post-partita. Le sue parole: “Inter-Napoli? La vedrò, speriamo che l’Inter perda, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!