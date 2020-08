Cuoghi sull’Inter: “Prestazione super in Europa. Barella? Sta diventando un calciatore di livello europeo”

Stefano Cuoghi, ex calciatore e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione nerazzurra dopo la bella vittoria contro il Bayer Leverkusen in Europa League.

Cuoghi ha dichiarato: “L’Inter mi è piaciuta, anche se non ha chiuso la gara è l’ha lasciata in bilico fino alla fine. L’intensità, le occasioni, il gioco, sono stati da prestazione super. Anche perché non dimentichiamo che l’avversaria, il Bayer, non è una squadretta qualunque”.

“Eriksen e Moses fanno quasi sempre bene quando entrano, sono un’arma importante sia per il proseguimento della coppa che per la prossima stagione. Barella? Io l’ho avuto al Como e la sua esplosione non mi sorprende. Tutti parlavano di Sensi e pochi di Barella, ma i fatti danno merito a Nicolò, ha fatto una grande stagione nonostante l’infortunio. Ha la personalità da grande squadra, è consapevole dei propri mezzi e sta diventando un giocatore di livello europeo”.

