Dalla Francia: anche l’Inter sulle tracce di Tchouameni, centrocampista del Bordeaux

Nuovo obiettivo di mercato da parte dell’Inter, per un possibile affare disegnato in linea con la precedente trattativa che ha vestito Lucien Agoumè di nerazzurro. Dalla Francia raccontano di un possibile interesse della Beneamata per Aurélien Tchouameni, 19enne del Bordeaux al centro delle voci di mercato europee. Monaco in pole position per il calciatore, con Siviglia, Wolverhampton ed anche i nerazzurri sulle tracce del giocatore.

L’Equipe avvicina il centrocampista, già visionato in passato dai nerazzurri, al club del Principato. Contratto in essere fino al 2022 con il Bordeaux nonostante l’interesse di Roberto Moreno, tecnico del Monaco, pronto all’assalto per il calciatore francese. Anche l’Inter sulle tracce di Tchouameni, considerato una delle stelle più luminose del futuro della Ligue 1 ed accostato nelle ultime ore anche alla Beneamata.

