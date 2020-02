Dalla Francia – Icardi, ancora problemi con il PSG: nel mirino la condizione fisica e lo stile di vita

Clima sempre più complicato al Paris Saint-Germain per Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dalla Francia infatti sarebbero venuti alla luce nuovi particolari in merito alla lite tra l’attaccante in prestito dall’Inter ed il tecnico dei francesi Tuchel a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Secondo Foot Mercato infatti, l’attaccante argentino oltre alla reazione furiosa avuta dopo aver scoperto la sua assenza dai titolari per il match europeo avrebbe anche scelto di abbandonare il gruppo Whatsapp della squadra del PSG. In particolare però ciò che desta maggiori dubbi in merito all’ex attaccante dell’Inter ed alle possibilità di riscatto è infatti la forma fisica del giocatore, lontana dagli standard richiesti dal club in relazione all’indice di massa corporea. Secondo alcuni membri del club, l’attaccante non sarebbe diligente né negli allenamenti né nello stile di vita. Un retroscena che racconta le difficoltà di ambientamento di Mauro Icardi che, dopo l’exploit di inizio stagione, rischia di dover rinunciare ad un futuro al PSG.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!