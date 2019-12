Dalla Francia – Lione interessato a Giroud: testa a testa con l’Inter?

Arrivano dal quotidiano francese Le Progres novità a proposito di Olivier Giroud. A quanto pare i nerazzurri non hanno più la strada spianata in quanto l’attaccante del Chelsea viene cercato continuamente. A contattarlo sono specialmente le squadre in patria, che lo conoscono molto bene.

La nuova pretendente sarebbe il Lione, prossima avversaria della Juventus in Champions. Dopo la rottura del crociato del suo gioiellino Memphis Depay, infatti, la società dell’OL sta cercando un giocatore che possa portare esperienza e qualità.

Il giocatore gradirebbe la destinazione ma allo stesso tempo vorrebbe aspettare la decisione della società nerazzurra in quanto potrebbe regalargli l’ultima opportunità di giocare per qualcosa di importante. Potrebbe dunque delinearsi un testa a testa tra i due club per la contesa dell’ex Arsenal.



