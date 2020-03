Dalla Spagna: Conte è pazzo di Vidal, il cileno è la chiave per Lautaro al Barca

Ormai sembra diventata un’ossessione, destinata a trasformarsi in realtà: Antonio Conte non perde di vista Arturo Vidal, oggetto del desiderio nerazzurro da diverse sessioni di mercato. In particolare, però, il cileno è stato vicinissimo all’Inter nell’ultima finestra invernale, prima che la dirigenza meneghina virasse su Christian Eriksen.

Secondo quanto riportato da Sport, quotidiano catalano vicino all’ambiente blaugrana, Vidal sarebbe la chiave di volta per sbloccare l’operazione Lautaro–Barcellona. L’Inter, infatti, avrebbe aperto ad un inserimento dell’ex Juventus nella trattativa, con un consistente conguaglio economico in aggiunta; in questo modo, tutti sarebbero soddisfatti: Lautaro giocherebbe finalmente al fianco di Messi, il Barcellona avrebbe la punta del futuro e l’Inter si troverebbe un mastino funzionale in mezzo al campo ed una sostanziale plusvalenza nelle casse della società.

L’estate è ancora lontana, ma l’aria di calciomercato tra Milano e Barcellona si fa sempre più calda.



