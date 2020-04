Dalla Spagna – Icardi torna in orbita Real Madrid: duello con la Juventus in vista?

Il calcio giocato è momentaneamente fermo, ma il calciomercato prosegue inesorabile. Ed in casa Inter, tra i tanti rumor e trattative di cui si parla per questa estate, rimane un rebus il futuro di Mauro Icardi. L’argentino non dovrebbe essere riscattato per 70 milioni dal PSG e probabilmente tornerà a Milano per poi essere ceduto da un’altra parte.

Su di lui c’è l’interesse della Juventus ma non solo. Come riporta il Mundo Deportivo, è tornato a farsi sotto anche il Real Madrid. Il club spagnolo è infatti convinto che un attaccante del calibro di Icardi, al prezzo di circa 70 milioni, sia un’affare da non lasciarsi scappare. Il nome dell’argentino è sulla lista della spesa dei Blancos: aspettiamoci quindi trattative sull’asse Milano-Madrid con qualche intrusione anche da Torino.

