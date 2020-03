Dalla Spagna: il Liverpool accelera per Werner. Barcellona e Inter però non mollano

Tutti vogliono Timo Werner. L’attaccante tedesco, protagonista in campionato ed in Europa con la maglia del Lipsia, è finito al centro di un ciclone di mercato che coinvolge le grandi squadre del Vecchio Continente. Come riportato infatti da Mundo Deportivo, anche l’Inter sarebbe sulle tracce del giocatore che, nelle ultime ore, sembrerebbe più vicino al Liverpool, ormai pronto alla sua nuova rivoluzione in attacco.

27 gol in 35 partite per l’attaccante del Lipsia, cercato anche dal Barcellona che lo considera come prima alternativa in caso di mancato assalto per Lautaro Martinez, corteggiato a lungo dai blaugrana. Per strapparlo ai tedeschi però, Jurgen Klopp – che ha chiesto di chiudere il prima possibile l’affare – dovrà sborsare i 60 milioni di clausola rescissoria che il club ha fissato sul giocatore. Pronto allo start il valzer degli attaccanti, con Inter, Barcellona e soprattutto Liverpool sulle tracce di Timo Werner.

