Dall’Inghilterra – Chong riflette sul rinnovo: il classe ’99 pronto a legarsi ancora allo United

Sembrava pronto a lasciare lo United, alla ricerca di una nuova avventura europea. Inter, Juventus ma anche Barcellona erano pronte a scommettere su di lui ma, secondo le ultimissime arrivate dall’Inghilterra, Tahith Chong sembrerebbe destinato a prolungare la sua esperienza con il Manchester di Solskjaer. Secondo quanto raccontato infatti dal Daily Mail, il ventenne potrebbe infatti rinnovare il suo contratto con i Red Devils e legarsi a lungo termine al suo club, allontanando così le ipotesi di addio.

Una scelta che nasce come un fulmine a ciel sereno, viste le trattative ormai interrotte delle scorse settimane e la necessità per il classe 1999 di indossare una nuova maglia che possa permettergli di crescere ed affermarsi. Avventura italiana più lontana dunque per Tahith Chong, al lavoro per formalizzare il rinnovo del contratto con il Manchester United.

