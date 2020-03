Dall’Inghilterra – Icardi, Perisic, Nainggolan: l’Inter diventa ricca dai riscatti. Altri top player in arrivo?

Sono ben 11 i giocatori dell’Inter in prestito in giro per l’Europa e che potrebbero portare un bel gruzzoletto nelle casse nerazzurre se riscattati. Una somma che supererebbe i 150 milioni di euro: Icardi, Perisic, Joao Mario, Nainggolan per citarne alcuni. Ma anche Lazaro che potrebbe venire riscattato dal Newcastle.

E anche il quotidiano inglese The Sun analizza la situazione: “Tra le grandi protagoniste dello scorso mercato c’è stata l’Inter. Oltre ad Eriksen, hanno acquistato Lukaku, Godin, Young e Sanchez. Se dovessero arrivare a raggiungere un gruzzoletto di oltre 150 mln di euro potrebbero acquistare diversi top player. I nerazzurri vogliono tornare a vincere il primo titolo di Serie A dal 2009-2010, l’ultimo scudetto vinto dopo una serie di cinque titoli consecutivi in campionato”.

