Dall’Inghilterra: il numero uno dello United pronto a bloccare l’affare Young

Primo grande ostacolo nell’affare Young per l’Inter in arrivo dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Express, il numero uno del club di Manchester Ed Woodward sarebbe pronto a bloccare il trasferimento del giocatore a Milano. I motivi sono infatti relativi al contratto del giocatore, in scadenza nella prossima estate: sia il tecnico dei Red Devils che lo stesso numero uno del club preferirebbero trattenere il calciatore fino a giugno.

Carisma e personalità al servizio dello United: l’esterno, arrivato nel 2011 dall’Aston Villa, è uno dei calciatori con più esperienza tra le fila dello United e rappresenta infatti uno dei punti di riferimento della rosa di Solskjaer. Questi i motivi che avrebbero spinto Ed Woodward a tentare di bloccare la trattativa, secondo quanto riferito da Express. Tentativo disperato quello del massimo dirigente dei Red Devils, con l’Inter ormai lanciata verso il colpo Young.

