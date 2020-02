Dall’Inghilterra: l’Inter non molla Modric. Skriniar sul piatto per arrivare al croato

Luka Modric da una parte, Milan Skriniar dall’altra. Secondo quanto riportato dal Daily Star, tra Real Madrid e Inter potrebbero sbocciare delle riflessioni destinate ad avvicinare i due club in termini di mercato, con le due stelle al centro delle discussioni. Il croato sembra ormai pronto a lasciare i Blancos già al termine della stagione mentre i nerazzurri, al lavoro per un ulteriore restyling della propria rosa, potrebbero sacrificare il difensore slovacco per un altro grande colpo in mediana.

Il tabloid inglese riporta infatti alcune voci spagnole che raccontano di un possibile colloquio in programma tra il Real Madrid e l’Inter per uno scambio caldissimo in chiave mercato. Luka Modric, già inseguito dai nerazzurri nel recente passato, è sempre più lontano dalla capitale spagnola. La stampa estera lo avvicina alla Beneamata: percorso inverso invece per Skriniar con i Blancos sullo sfondo. Il contratto dell’ex Tottenham scadrà a giugno 2021 e l’Inter annusa la ghiotta occasione ma con un sacrificio davvero di lusso.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!