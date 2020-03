Dall’Inghilterra – Ora la Premier riflette su Gabigol: retroscena West Ham e nuove possibilità

Continua senza sosta il magic moment di Gabigol con la maglia del Flamengo. L’ex attaccante dell’Inter, ceduto ufficialmente al club rubronegro dopo il prestito fino al 31 dicembre 2019, è tornato al gol anche contro la Cabofriense, in un match del Campionato Carioca in cui ha siglato una tripletta nell’ultima mezz’ora di gioco. Altro boom per il classe 1996 il cui profilo è stato analizzato da The Sun solo pochi minuti fa.

Parlando della sua parentesi europea, il tabloid inglese ha scelto il termine “delusione” per descrivere la sua avventura in Italia con la maglia dell’Inter ed anche la breve esperienza al Benfica. Nei giorni di trattative in cui i nerazzurri erano al lavoro per cedere Gabigol a titolo definitivo, The Sun ha ricordato anche la possibilità di cederlo al West Ham, con il giocatore che avrebbe rifiutato di mettersi in mostra in un club che lottava per la salvezza in Premier League. Per attirare nuovamente le attenzioni delle grandi d’Inghilterra però a Gabigol serviranno soprattutto le grandi prestazioni con il Brasile per confermare le impressioni del Flamengo. Nuove riflessioni in Premier League per l’ex Inter, ad un passo dal West Ham prima del ritorno a casa.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!