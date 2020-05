D’Ambrosio: “Ripresa Serie A? La salute è la cosa più importante, viene prima di tutto”

Ospite, insieme alla moglie Enza De Cristofaro, in una diretta Instagram col noto conduttore televisivo Enzo Miccio, Danilo D’Ambrosio ha passato del tempo a ricordare alcuni eventi della sua vita privata e a scherzare con i tifosi presenti in live. All’inizio, però, c’è stato spazio anche per un breve commento sulla ripresa del campionato di Serie A, ancora sospeso e il cui destino non è ancora chiaro.

“La salute è la cosa più importante, viene davanti ad ogni evento sportivo e qualsiasi altra cosa. Anche se si dovesse riprendere, gli stadi rimarrebbero comunque chiusi al pubblico”, ha dichiarato D’Ambrosio, confermando la linea più saggia e prudente da dover prendere in questo contesto difficile.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!