D’Aversa: “Ripresa? Penso solo alla salute di tutti, spero in una strategia dei massimi dirigenti europei”

Roberto D’Aversa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dà il suo punto di vista sull’emergenza coronavirus che ha colpito il nostro Paese e non solo. L’allenatore del Parma ha vissuto anche lui in prima persona questa vicenda dopo l’autoisolamento di quindici giorni suggerito dalla società che non gli ha permesso di stare accanto alla sua famiglia.

D’Aversa sull’ultima partita contro la Spal: “Preferirei dimenticare, ma non per la sconfitta. Il sistema calcio,del quale faccio parte, in quella occasione non ha dato una dimostrazione di compattezza e organizzazione. Prima si gioca, poi si ritarda, poi si ritarda ancora, telefonate negli spogliatoi.. Dobbiamo riprendere dal pallone, lo strumento che fa divertire tutti. Ci si deve sedere attorno a un tavolo, parlo dei massimi dirigenti italiani, europei e mondiali, e in fretta si deve scegliere la strategia. Mi auguro che lo Stato dia una mano, se è possibile, a tutto il sistema-calcio. Al momento però non ho una soluzione”.



Continua: ” Non riesco a non pensare che ora, mentre stiamo parlando, qualcuno sta morendo per il virus. Qui si sta azzerando una generazione, quella degli anziani, dei nonni,che con la loro esperienza ci hanno insegnato a vivere. Non possiamo permetterci una simile tragedia. Lo dico con dolore: io,al calcio, adesso non riesco proprio a pensarci. Mi interessa soltanto la salute. Stipendi? Penso che si debba parlare, si debba cercare un compromesso tra tutti. Io penso che già adesso c’è gente che ha difficoltà a fare la spesa: ognuno deve giocare il proprio ruolo”.



