De Paul: “Sogno la Champions. Inter? Nulla di fatto, a giugno si vedrà”

Intervistato dai microfoni di TyC Sports, il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul ha parlato della sua avventura con la maglia del club friulano ed anche di mercato. In passato il giocatore è stato vicinissimo all’Inter: poi però la dirigenza interista ha scelto di focalizzare la propria attenzione su altri obiettivi, accantonando la pista che portava all’argentino.

“Quando è terminata la Coppa America – ha dichiarato De Paul – ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto giocare la Champions e continuare a crescere a livello calcistico. Per diversi motivi però non si sono risolte alcune situazioni che erano molto vicine alla conclusione. Ad Udine però sto bene, mi sento a casa e sto lavorando sia per il club sia per la Nazionale Argentina. Anche a dicembre e gennaio c’è stato qualcosa, ma ho preferito restare qui e completare questo ciclo. Poi a giugno si vedrà”

