La Serie A premia i suoi MVP: è de Vrij il miglior difensore del campionato. Miglior giocatore a Paulo Dybala

C’è anche un po’ di Inter tra gli MVP (Most Valuable Players) del campionato di Serie A 2019-2020, e non potrebbe essere altrimenti in un’annata che a conti fatti – per quanto anomala – ha visto la squadra nerazzurra fare la sua ottima figura, arrivando seconda e detenendo la miglior difesa del campionato. E infatti, il calciatore nerazzurro a finire sull’altare dei migliori del campionato è proprio un difensore: si tratta di Stefan de Vrij, centrale e ormai pilastro dell’Inter che con Antonio Conte e la sua difesa a tre – a differenza dei compagni di reparto Godin e Skriniar – ha dimostrato di avere un buon feeling.

A fargli compagnia, ci sono Wojciech Szczesny della Juventus (eletto miglior portiere del campionato), Alejandro Gomez dell’Atalanta (miglior centrocampista), Ciro Immobile della Lazio (miglior attaccante), Dejan Kulusevski del Parma (miglior giovane) e, infine, nel ruolo di miglior calciatore del campionato in assoluto, troviamo lo juventino Paulo Dybala.

Ecco quindi tutti gli MVP della Serie A 2019-2020

MIGLIOR PORTIERE: Wojciech Szczesny (Juventus)

MIGLIOR DIFENSORE: Stefan de Vrij (Inter)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Alejandro Gomez (Atalanta)

MIGLIOR ATTACCANTE: Ciro Immobile (Lazio)

MIGLIOR GIOVANE: Dejan Kulusevski (Parma)

MVP – MIGLIORE IN ASSOLUTO: Paulo Dybala (Juventus)

