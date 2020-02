De Vrij sempre più leader della difesa, i quotidiani lo premiano: “Non sbaglia una scelta”

L’Inter vince una partita senza subire gol: non accadeva dal 21 dicembre scorso quando, a San Siro, i nerazzurri ebbero la meglio sul Genoa per 4-0. La fase difensiva interista è dunque tornata ai livelli a cui eravamo abituati, grazie anche ad un’altra – l’ennesima – grande prova di Stefan De Vrij.

Il difensore olandese è ormai il leader di questa difesa ed Antonio Conte non può davvero farne a meno. I quotidiani di oggi infatti lo premiano:

GAZZETTA DELLO SPORT 6,5: Puntuale come una tassa, per gli altri però. Non fallisce una scelta che sia una, neppure quando deve raddoppiare o uscire sui contropiede avversari.

CORRIERE DELLO SPORT 7: Letture chiare di situazioni ingarbugliate, interventi precisi, mai un errore, un’incertezza. E’ il leader della difesa.

TUTTOSPORT 7 Solito gigante in mezzo alla difesa. Ormai non fa più notizia.



