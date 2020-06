Di Canio: “Questo campionato mi piace, ma i giocatori di cosa si lamentano?”

Ritornate le partite ufficiali, si è visto come il ritmo delle prestazioni non sia quello di sempre. Nonostante si giochi in orari in cui il caldo si fa sentire meno rispetto ai canonici appuntamenti pomeridiani, le squadre stanno comunque accusando un ritardo di condizione. Si hanno così partite meno intense del solito, considerate ‘non vere’ da taluni. Non è però dello stesso avviso Paolo Di Canio.

In un’intervista a Il Mattino, l’ex attaccante si è così espresso: “I calciatori non si lamentino. Ricordo quando ci portarono a giocare a Leon, in Messico, in piena estate: c’erano 42 gradi. Il campionato estivo mi piace, sono gare vere, certamente con più pause ma molto meglio queste partite che quegli allenamenti con le rappresentative dei boscaioli in montagna che vinci 12-0 e ti esalti per poco e rischi di farti male esattamente come adesso. Si lamentano di cosa i calciatori? Ma perché in una estate normale non sono costretti a giocare contro Manchester City o Chelsea dall’altra parte del mondo dopo appena 5 o 6 giorni dall’inizio del ritiro?”.

