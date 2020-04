Di Michele: “Fui vicino all’Inter, ma per il presidente ero incedibile. Sensi mi esalta: prima dell’infortunio…”

Intervenuto in qualità di ospite sulle frequenze di TMW Radio, l’ex attaccante e allenatore David Di Michele ha parlato tra le altre cose del mancato passaggio all’Inter. Ecco il suo racconto: “Anche io ho avuto occasione di essere accostato all’Inter, più di una volta, e alla Roma. In tutti e due i casi, per colpa del presidente che non si è messo d’accordo, sono saltati gli affari. Fui molto vicino all’Inter, andai anche a Milano ma scoprii che ero incedibile perché avevano venduto Vannucchi e rimasi a Salerno”.

Corsa scudetto – “Esalta all’occhio la compattezza di gruppo della Lazio. Mi esalta Acerbi, per come gioca e per la sua personalità. Sta facendo da anni molto bene e dà tanta sicurezza a tutto il reparto. Nella Juve invece Douglas Costa che, se riesce a tornare in forma, è un valore aggiunto. All’Inter penso a Sensi, che ha trascinato la squadra nella prima parte di stagione, prima degli infortuni”.

