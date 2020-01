Dimarco, congelata la trattativa con il Verona: sblocco in arrivo nei prossimi giorni

Fase bloccata in chiave mercato per il trasferimento di Federico Dimarco all’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da TMW, la trattativa sarebbe al momento congelata, ma dagli ambienti che circondano i due club filtra ancora ottimismo sulla fumata bianca per l’affare.

Stop solo momentaneo per le due formazioni in vista del trasferimento del classe 1997 alla corte di Ivan Juric con la maglia dell’Hellas Verona. Il calciatore, vista l’abbondanza soprattutto sulle fasce per la Beneamata di Antonio Conte, lascerà l’Inter per rilanciarsi alla ricerca di minuti e fiducia in vista di un ritorno a Milano. Trattativa congelata temporaneamente tra i nerazzurri e gli scaligeri per Federico Dimarco, in attesa del via libera per vestire i colori gialloblù.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!