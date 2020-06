Diritti tv, finale e pass per la Supercoppa: Inter, ecco quanto vale la Coppa Italia

Vincere la Coppa Italia non soltanto permetterebbe all’Inter di ritornare ad alzare un trofeo dopo 9 anni. In ballo ci sono soldi importanti che possono alleggerire le casse nerazzurre.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in palio in totale ci sono circa 20 milioni di euro perché vincere la Coppa Italia apre le porte anche alla Supercoppa italiana e ai gironi di Europa League. Per Milan e Napoli, vista l’attuale classifica, è un discorso che vale per intero mentre per Juventus o Inter alzare il trofeo nazionale significherebbe, dal punto di vista economico, un beneficio tra i 7 e i 9 milioni.

La squadra vincitrice, tenendo conto pure degli incassi precedenti alla finale, arriverà a percepire dai diritti tv 5,3 milioni, mentre 3,4 andranno alla finalista. I match però si giocheranno a porte chiuse, quest’anno non ci sarà il botteghino a incrementare i proventi della Coppa. E la perdita si farà sentire soprattutto per la finale,

Chi vince la Coppa Italia si qualifica per la finale di Supercoppa Italiana. Anche qui il discorso rimane aperto, nel 2018 la Lega ha sottoscritto un contratto con gli organizzatori arabi della Gsa per la disputa in Arabia Saudita di 3 edizioni in 5 anni della Supercoppa, con un gettone di 7,5 milioni a partita. Due edizioni si sono già giocate in terra araba, ne resta un’altra. Se si giocasse ancora lì le finaliste incasserebbero 3,3 milioni a testa. In un’altra location il gettone scenderebbe a 2 milioni. Quindi, tra Coppa Italia e Supercoppa i premi-vittoria ammontano a 7-9 milioni.

