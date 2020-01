Distorsione alla caviglia per Brozovic: il comunicato UFFICIALE dell’Inter

Un altro infortunio, sempre a centrocampo per l’Inter: Antonio Conte continua a perdere pezzi nella zona centrale del campo e dopo i lunghi stop di Sensi e Barella ora è Brozovic che è costretto a fermarsi. Il centrocampista croato domenica è uscito anzitempo dopo uno scontro di gioco ed ha abbandonato lo stadio di Lecce in stampelle.

Per lui, come comunicato dal sito ufficiale dell’Inter, gli esami hanno evidenziato una distorsione alla caviglia che verrà valutata giorno per giorno. Di seguito il comunicato:

“Nella mattinata di oggi Marcelo Brozovic è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo un trauma subito al termine della gara contro il Lecce.Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!